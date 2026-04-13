Пешком на 10-й этаж: почему регионы внезапно перестали закупать лифты для новостроек

Острая нехватка бюджетного финансирования привела к рекордному падению закупок подъемного оборудования. На фоне кризиса в строительной отрасли заводы загружены лишь наполовину, а конкуренция со стороны Китая продолжает расти. Об этом пишет Коммерсантъ .

Кризис обновления лифтового парка в российских многоэтажках

В начале 2026 года субъекты Российской Федерации продемонстрировали резкое снижение активности в обновлении лифтового хозяйства. Согласно последним статистическим данным, объемы приобретения подъемников для жилых домов с истекшим сроком эксплуатации сократились на 55%. Основным барьером для реализации плановых показателей остается дефицит денежных средств в региональных бюджетах и фондах капитального ремонта.

Причины финансового дефицита и позиция властей

Финансовый директор Щербинского лифтостроительного завода Сергей Фирстов пояснил, что в субъектах с устойчивой экономикой замена оборудования идет по графику. Однако во многих регионах накоплений на специальных счетах просто не хватает для выполнения дорогостоящих работ. По предварительным расчетам, для полной ликвидации проблемы устаревших подъемников стране требуется порядка 600 млрд руб.

В Министерстве строительства РФ ситуацию оценивают более оптимистично. Представители ведомства сообщили, что текущее падение закупок является лишь подготовительным этапом года, а к 1 апреля 2026 года большинство планов по обновлению техники уже подписано и актуализировано.

Проблемы производителей и давление импорта

Текущее положение дел негативно отражается на отечественных заводах. Сейчас предприятия загружены лишь на 40–50% от своих расчетных мощностей, что делает процесс модернизации производств убыточным. Ситуацию осложняет стагнация в коммерческом секторе: девелоперы сократили запуск новых жилищных проектов, что лишило лифтовиков альтернативных каналов сбыта.

Дополнительным фактором риска стала экспансия зарубежных поставщиков. Сергей Фирстов отметил, что китайские компании активно используют политику демпинга, предлагая продукцию, которая дешевле российской на 30–40%. Доля оборудования из КНР на отечественном рынке в первом квартале 2026 года выросла до 23,3%, что существенно выше показателей прошлых лет.

Масштаб предстоящих работ до 2030 года

Генеральный директор Российского лифтового объединения Петр Харламов напомнил, что из 600 тыс. работающих в стране лифтов около 100 тыс. достигнут критического возраста в 25 лет уже к 2030 году. При этом 44 тыс. единиц техники обслуживаются за счет средств на спецсчетах, состояние которых вызывает наибольшие опасения из-за нехватки ликвидности. Несмотря на программу списания бюджетных кредитов, эксперты ожидают по итогам года общее снижение рыночных показателей.