Пешком почистят: в Иркутске вручную убирают тротуары на 15 улицах

В Иркутске коммунальные службы работают в усиленном режиме: снегопады, обрушившиеся на областной центр, заставили дорожников перейти на круглосуточный график. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на магистралях города задействованы комбинированные дорожные машины с плужным оборудованием и подметально-уборочная техника.

Ночью бригады МУП «Иркутскавтодор» обрабатывали дороги противогололедными материалами и разметали перекрестки. Особое внимание уделили вывозу снега — его убирали с участков улиц Багратиона, Макаренко, 4-й Советской, Сурнова, Волжской, Трудовых Резервов и Плеханова.

Руководитель предприятия Василий Ефремов пояснил, что все работы по уборке будут продолжены в течение дня без перерыва. С самого утра механизированная уборка прошла на улицах Лермонтова, Академической, Маяковского, Челнокова и Розы Люксембург. Параллельно тротуары подмели на Якоби, Трактовой, Седова и бульваре Рябикова.

Вручную пешеходные зоны чистят на Авиастроителей, Мира, Гоголя, Челнокова, Свердлова, Тимирязева, Горького, Дзержинского, Литвинова, Партизанской, Степана Разина и в Университетском. При необходимости дорожники обрабатывают скользкие участки. Кроме того, на ряде улиц привели в порядок остановочные павильоны.

Коммунальщики призывают иркутян с пониманием относиться к временным неудобствам и не парковать машины на обочинах в зонах работы техники.