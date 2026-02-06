Пешком с чемоданами через Нарву: как теперь ездят в Эстонию из Петербурга

С 24 февраля пункты пропуска Лухамаа и Койдула на границе России и Эстонии будут работать по сокращенному графику — с 7:00 до 19:00. Такое решение Tax and Customs Board (Налогово-таможенного департамента) Эстонии вынуждает транспортные компании экстренно менять логистику.

Крупнейшие перевозчики уже отреагировали на изменения. Компания Ecolines первой уточнила новое расписание прямого сообщения между Северной столицей и эстонской столицей. С конца февраля в низкий сезон будет курсировать всего один рейс в сутки в каждом направлении, но исключительно днем.

Автобус из Петербурга будет отправляться в 6:00 и прибывать в Таллин в 17:10. Обратный рейс выезжает из Таллина в 11:30 с прибытием в Петербург в 22:25. Общее время в пути составит около 11 часов, сообщил директор компании Андрей Волков.

Конкурент, компания Lux Express, также готовится перейти на дневные отправления и в настоящий момент ищет оптимальное решение для пассажиров. В компании пообещали связаться с каждым, кто купил билеты на ночные рейсы после 24 февраля, для перебронирования или возврата средств.

Альтернативным маршрутом остается направление через Нарву. Однако из-за закрытого на ремонт автомобильного пункта пропуска пассажирам всех перевозчиков на этом направлении придется преодолевать границу пешком вместе со своим багажом.