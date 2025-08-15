Песков: американцы разучились давать визы
Фото: [pxhere.com]
Американцы разучились выдавать визы российским гражданам. Такое заявление в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос по организации визита российского лидера Владимира Путина на Аляску, сказал, что логистика непростая и дается она непросто. И тут же отметил, что за это время американцы разучились давать визы.
Именно США стали инициаторами того, чтобы свернуть все процессы, связанные с двусторонними отношениями, в том числе консульские, сказал Песков.
Поэтому сейчас будет очень непросто возвращаться к нормальным нормальним двусторонним отношениям, добавил он.
