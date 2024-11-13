Песков назвал релокантов оторванными от России и неинтересными для страны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мнение людей, организующих демонстрации за границей, включая Юлию Навальную*, Илью Яшина* и Владимира Кара-Мурзу*, не представляет интереса. Он подчеркнул, что они полностью оторваны от России, передает ТАСС.

Таким образом Песков отреагировал на планы этой группы провести акцию в Берлине 17 ноября с требованием о выводе российских войск из Украины.

По его словам, эти личности совершенно не связаны с Россией, и их страна также не имеет к ним никаких отношений. Он добавил, что любые высказывания участников акции не будут вызывать интереса на родине.

Ранее в Кремле рассказали, когда пройдет прямая линия и пресс-конференция Путина.

*признаны в РФ иноагентами.