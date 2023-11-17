Песков объяснил жесткие действия российских властей против иноагентов

Противодействовать иноагентам необходимо, поскольку они получают финансирование из-за рубежа и при этом пытаются влиять на российскую политику. Так считает пресс-секретарь президента РФ.

Он объяснил, что все эти события идут в контексте становления большей самостоятельности России. Государство стремится обезопасить себя от зарубежного влияния.

«Многие из тех, кто получал деньги из-за рубежа, пытались вмешиваться в российскую политику», - указал Дмитрий Песков.

Его слова привели РИА Новости. Пресс-секретарь добавил, что закон, подобный российскому, в Соединенных Штатах был принят еще в 30-х годах прошлого века. РФ, подобно США, также стремится оградить себя от платного вмешательства из-за рубежа.