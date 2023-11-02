Песков отказался признавать ситуацию на Украине тупиковой

Российская армия последовательно выполняет в зоне специальной операции все задачи, поэтому никакого тупика для нее нет.

Ранее украинский главнокомандующий Валерий Залужный заявил, что ситуация с боевыми действиями зашла в тупик. Пресс-секретарь президента России же считает, что никакого тупика для РФ не существует.

«Нет, он не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции», - заявил он.

Его слова привело ТАСС. Дмитрий Песков добавил, что все задачи, которые были поставлены руководством перед ВС РФ, должны быть выполнены.