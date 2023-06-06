Песков ответил, что не в курсе о планах введения военного положения на границе с Украиной

Соответствующий вопрос последовал от журналистов пресс-секретарю президента России. По словам самого Пескова, он не знает, произойдет ли это в ближайшее время.

Он также заявил о том, что в регионах, находящихся рядом с Украиной, осуществляют работу определенные службы и военные, а также ведется деятельность по наведению порядка.

Города на границе России все время находятся в напряжении, они обстреливаются армией ВСУ. Мирных жителей Шебекино эвакуировали. Сейчас они живут в других районах Белгородской области, а также регионах России.

Ранее сообщалось, что в области властями ограничено передвижение транспорта сразу по нескольким маршрутам, где также не разрешено делать остановки и парковаться. Это реализовано в целях обеспечения безопасности.