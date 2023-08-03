Песков попросил чиновников отказаться от канцеляризмов и говорить на понятном русском языке

По его мнению, обращение некоторых госслужащих к людям приносит эффект, обратный ожидаемому. Люди не понимают того, что до них хотят донести, и от этого только расстраиваются.

В особенности это касается выступлений на телевидении. По утверждению пресс-секретаря президента России, неважен тот канал, по которому передается информация. Важен смысл, который закладывается в сообщение.

«Надо всегда использовать простой русский язык, так, чтобы это было несложно пересказывать», - подчеркнул Дмитрий Песков.

Его слова привело ТАСС. Он также добавил, что людей надо убеждать в том, что действия, которые совершает правительство, являются правильными. Тем более в этом надо убеждать другие государства.