Песков порекомендовал США не заниматься нравоучениями Саудовской Аравии
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Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд решила сократить добычу нефти, за что ее хотел наказать Вашингтон. Она, в свою очередь, пригрозила Соединенным Штатам возникновением серьезных экономических последствий. Об этом сообщает ФАН.
Саудовская Аравия – суверенное государство и «важный игрок» на международном рынке энергоносителей. Пресс-секретарь Владимира Путина считает, что она самостоятельна в принятии решений касательно любых экономических вопросов.
Песков заключил, что именно по этой причине Штаты не должны заниматься чтением нотаций и нравоучением Эр-Рияда, наставляя, как поступить: так, или иначе.
Ранее Песковым была прокомментирована конкуренция на мировом атомном рынке. По его мнению, она недобросовестная, и многие страны готовы пойти на все, лишь бы оставаться лидером этой сферы.