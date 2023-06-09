Песков порекомендовал США не заниматься нравоучениями Саудовской Аравии

Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд решила сократить добычу нефти, за что ее хотел наказать Вашингтон. Она, в свою очередь, пригрозила Соединенным Штатам возникновением серьезных экономических последствий. Об этом сообщает ФАН.

Саудовская Аравия – суверенное государство и «важный игрок» на международном рынке энергоносителей. Пресс-секретарь Владимира Путина считает, что она самостоятельна в принятии решений касательно любых экономических вопросов.

Песков заключил, что именно по этой причине Штаты не должны заниматься чтением нотаций и нравоучением Эр-Рияда, наставляя, как поступить: так, или иначе.

Ранее Песковым была прокомментирована конкуренция на мировом атомном рынке. По его мнению, она недобросовестная, и многие страны готовы пойти на все, лишь бы оставаться лидером этой сферы.