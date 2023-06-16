Песков: Потенциал сотрудничества с Китаем, Индией и Ираном не исчерпан

Пресс-секретарь президента отметил, что у совместной работы России с указанными странами есть огромный потенциал, который не исчерпан. Россия рассматривает эти страны в качестве партнеров, которыми они всегда являлись. Однако сейчас у совместной работы появились новые горизонты, но из-за некоторых сложностей такое сотрудничество может быть непростым. В любом случае России предстоит привыкнуть к Китаю, Индии и Ирану, а им – привыкнуть к России.

По словам Пескова, странам необходимо нарастить такой объем отношений, который создаст абсолютное доверие между государствами. Сейчас предстоит большой пласт работы.