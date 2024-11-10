Песков признался, почему даже в лютый мороз никогда не надевает шапку

То, что президент России Владимир Путин практически никогда не носит головные уборы (не считая военных головных уборов во время инспекций в армии и на флоте), уже давно всем известно. Как подметил репортер ВГТРК Павел Зарубин, в подобном мейнстриме живет и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во время прошедшей торжественной церемонии у памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве на День народного единства было довольно промозгло. И Песков, как всегда, был без головного убора (правда, в концовке все же не выдержал и надел бейсболку). Зарубин поинтересовался, почему у представителя всегда непокрытая голова. На что тот ответил, что одна из причин в том, что он постоянно теряет шапки.

«Я всегда головные уборы где-то оставляю, забываю. И ничего не могу с этим поделать», — признался Песков, комментарий выложен в аккаунте Зарубина в соцсетях.

Кроме того, как подметил Песков, он обычно во время официальных мероприятий находится на улице недолго. Поэтому и не успевает замерзнуть.

Ранее эксперт Александр Рогов рассказал, что носить осенью.