Песков прокомментировал возможность переговоров Путина с Эрдоганом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался о возможной встрече лидеров России и Турции. Об этом сообщает РИА Новости .

Глава Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы поговорить о передаче пленных. Президент предполагает, что диалог с главой России состоится в августе. По его словам, на этой встрече будет обсуждаться вопрос возвращения Киеву боевиков, состоящих в организации, признанной в России террористической. Боевики сражались на стороне ВСУ.

Дмитрий Песков не стал отрицать возможность такой встречи, но сообщил, что дата переговоров между лидерами стран пока не определена.