Песков: Путин даст официальный обед в честь визита лидера КНДР

Владимир Путин проведет официальный обед в честь лидера КНДР, когда гость прибудет с визитом в Россию. Подробности рассказало РИА Новости .

Как сообщил Дмитрий Песков, встреча двух государственных деятелей должна пройти в ближайшие дни, точная дата пока не сообщается. Это будет официальный визит главы КНДР Ким Чен Ына. В начале планируется провести переговоры двух полномасштабных делегаций, но, если возникнет необходимость, лидеры двух государств проведут переговоры один на один. Также Владимир Путин планирует провести официальный обед в честь Ким Чен Ына.

О визите лидера КНДР стало известно после сообщения Кремля. Посетить Россию Ким Чен Ыну предложил лично Владимир Путин. В Корее сразу сообщили, что планируются полноценные переговоры стран.