Песков рассказал, когда президенту Зимбабве Путин подарил вертолет

В Зимбабве сообщили о том, что российский лидер Владимир Путин подарил главе страны Эммерсону Мнангагве вертолет. Подробности приводит РИА Новости в четверг, 27 июля.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вертолет был подарен российским лидером еще в прошлом году, а не сейчас. При этом отмечается, что он скоро будет доставлен президенту Мнангагве.

Напомним, что сейчас в Петербурге проходит саммит «Россия-Африка» уже во второй раз. 27 июля лидеры России и Зимбабве провели встречу в рамках мероприятия.