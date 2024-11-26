Депутата Миронова заметили в Госдуме в футболке с Путиным и ракетой «Орешник»

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов привлек внимание журналистов и общественности, появившись в Государственной думе РФ в яркой футболке, на которой изображен президент РФ Владимир Путин вместе с ракетой «Орешник». Этот эпизод сняли на видео, которое опубликовало издание RTVI.

Миронов, комментируя такой внешний вид, заявил, что доволен своей футболкой. При этом место, где он приобрел ее, депутат не раскрыл, заявив, что оно останется в секрете.

Интересно, что мерч с изображением Путина и ракетой «Орешник» стал доступен на российских маркетплейсах в ноябре. Ракета «Орешник» уже успела стать известной после того, как 21 ноября Владимир Путин сообщил об использовании новейшей системы средней дальности российскими военными. Удар был нанесен по военному объекту в Днепропетровске, а именно — по заводу «Южмаш».

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы нервничают после удара РФ «Орешником».