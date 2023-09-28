Песков уверен, что России необходимо повышение расходов на оборону

Дмитрий Песков, занимая должность пресс-секретаря российского лидера Владимира Путина, дал комментарий на вопрос от журналистов. Об этом пишет RT .

Стало известно, что пресс-секретарь ответил на просьбу журналистов. Они попросили прокомментировать проект бюджета на следующий, 2024 год. Из их вопроса следовало, что он подразумевает под собой повышение расходов нашей страны на оборону.

И, как выяснилось, по словам Пескова, оно абсолютно необходимо из-за того, что Россия в данный момент живет в состоянии так называемой гибридной войны, развязанной против нее самой.

Таким образом, СВО продолжается, а это влечет за собой большие финансовые расходы. Напомним, что она началась еще 24 февраля 2022 года. Очевидно, что в ходе спецоперации усилилось противостояние Запада и России.