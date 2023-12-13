Песков: ВС Украины стремительно теряют свои позиции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нынешнюю ситуацию на фронтах в зоне спецоперации.

По словам представителя Кремля, Вооруженные силы Украины стремительно теряют свои позиции.

«Украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции», -цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что ВС РФ взяли под полный контроль город Марьинку в ДНР.

Напомним, украинский военный эксперт Олег Жданов констатировал, что очередная волна мобилизации остатков населения Украины не поможет ВСУ поправить плачевное состояние позиций украинских военных на поле боя в зоне СВО.

А офицер ВСУ Арти Грин заявил, что Вооруженным силам Украины придется в любом случае оставить некоторые территории страны, в частности в Харьковской области, и начать отступать на запад.