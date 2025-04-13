Песков вышел на лед в коньках и станцевал с Навкой, публично признавшись ей в любви

В честь дня рождения своей супруги Татьяны Навки пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков решил порадовать ее и продемонстрировал свои танцевальные способности в фигурном катании. Одет был он в официальный костюм и при этом был на коньках, чем вызвал восторг публики на трибунах.

В это воскресенье, 13 апреля, олимпийская чемпионка по фигурному катанию в дисциплине «танцы на льду» отмечает свой 50-летний юбилей. В честь этого события она представила свою новую программу под названием «Больше, чем шоу».

В одном из эпизодов на ледовой арене появился Дмитрий Песков с букетом красных роз и преподнес его Татьяне Навке. Затем они вместе исполнили танец под композицию Анны Герман «А он мне нравится».

Затем Песков, находясь на льду, выразил своей жене свои чувства, публично признавшись Навке в любви.

«Я люблю тебя, Навка! Ты очень многое сделала. И я хочу, чтобы ты парила дальше. Лети дальше! Будь талантлива, будь счастлива, будь здорова! Дари свой талант людям, дари его мне. А я всегда тихонько буду рядом», — обратился он к любимой.

После проката с супругой Песков со смехом поделился впечатлениями. С его слов, он не понимает, как они крутятся. Как признался пресс-секретарь президента, у него во время проката кружилась голова.

Навка же, в свою очередь, отреагировала на старания супруга с благодарностью, подчеркнув, что таким образом он сотворил для нее самое большое чудо.