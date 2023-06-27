Песков заявил, что Лукашенко не сможет стать переговорщиком по Украине

Однако, несмотря на это, отношения между Россией и Белоруссией продолжают оставаться дружескими и сотрудничество между двумя странами продолжается. Об этом сообщает «Газета.ру»

По словам официального представителя Кремля, переговоры между Россией и Украиной исключены Киевом и его союзниками. Таким образом, возможности для того, чтобы президент Белоруссии стал переговорщиком, не усматриваются.

Дмитрий Песков назвал Александра Лукашенко опытным и мудрым политиком, с которым у российского президента Владимира Путина дружеские отношения. Он отметил, что между лидерами двух стран происходит ежедневный обмен мнений. Однако, Песков также заявил, что Лукашенко не может стать переговорщиком по Украине в данный момент, так как для этого нет предпосылок.