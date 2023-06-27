Песков заявил, что не называл речь Путина «судьбоносной»

Глава РФ недавно обратился к жителям страны в прямом эфире, где не сказал ничего, что ожидали услышать люди, накануне встревоженные «особой важностью» сообщения. Из-за этого в интернете разразился настоящий переполох, о чем пишет издание «Утро.ру»

В минувший понедельник 26 июня состоялось выступление российского лидера. Перед его началом в сети распространилась информация о том, что это обращение будет очень важным. Согласно слухам, его так назвал официальный представитель Кремля.

Но сам Дмитрий Песков сообщил, что ничего подобного не говорил, после чего в сети началось расследование. Удалось найти первоисточник фейка на канале, который якобы принадлежит Андрею Малахову. А дальше сообщение подхватили остальные СМИ.