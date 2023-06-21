Песков заявил, что Путин собирается поздравить главу Москвы с Днем Рождения

Каждый год двадцать первого июня Сергей Собянин празднует свой день рождения. Дмитрий Песков, будучи официальным представителем Кремля, рассказал, что президент Российской Федерации планировал поздравлять мэра с его 65-летием. Об этом пишет «Газета.ру»

В этом году Сергею Собянину исполняется целых 65 лет. Лидер Российской Федерации, Владимир Путин, поздравит его с праздником, если не лично, то точно по телефону. Как минимум, так заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента.

По его словам, нельзя обесценивать заслуги Сергея Семеновича перед одним из «лучших городов мира». Так Песков обозначил Москву, которой и руководит Собянин. Однако он также подчеркнул, что не знает, какой подарок приготовил мэру Путин в честь этого события.