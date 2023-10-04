Песков заявил, что в стране необходимо проверять системы оповещения

Дмитрий Песков, являясь пресс-секретарем президента России, Владимира Путина, сделал новое заявление. По его словам, в стране необходимо проводить учения и проверять системы оповещения. Об этом пишет RT .

Напомним, что ранее в МЧС России уже предупреждали о том, что крупномасштабная проверка систем оповещения населения пройдет в среду, четвертого октября 2023 года. Ее запланировали провести абсолютно во всех регионах страны.

В ходе проверки люди могут услышать громкоговорители и сирены. А в эфире общероссийских радио- и телеканалов появится предупреждающее сообщение о безопасности. Все это делается для проверки работоспособности систем.

А Дмитрий Песков заявил, что подобные учения проводить необходимо. Он также обратился к опыту других стран. В пример пресс-секретарь Путина привел Японию, которая живет «в условиях повышенной сейсмоопасности», и где подобные мероприятия проводятся довольно часто.