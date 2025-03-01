Песков заявил о не слишком хорошо выглядящем президенте Украины

Владимир Зеленский, президент Украины, внешне выглядит не очень хорошо. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина. Его слова привел ТАСС.

Издание привело фрагмент интервью, которое Песков давал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину еще до разразившегося в Белом доме скандала. Тогда пресс-секретарю был задан вопрос, не выглядит ли Зеленский так, как будто его загнали в угол.

«Выглядит не очень визуально, но надо спрашивать у него», — указал в ответ Песков.

Ранее Песков заявил, что у киевского режима не осталось ничего святого. Так он прокомментировал попытку украинских спецслужб организовать теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Пресс-секретарь добавил, что теперь власти Украины перестали гнушаться чем бы-то ни было.