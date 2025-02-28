«Ничего святого»: Песков прокомментировал покушение на митрополита Тихона

Тот факт, что украинские спецслужбы пытались совершить покушение на митрополита Тихона, говорит о том, что для властей Украины не осталось ничего святого. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. Его слова привел «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали двух человек, пытавшихся подготовить теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Песков прокомментировал это покушение.

«В данном случае понятно, что киевский режим не гнушается ничем. Нет ничего святого, это еще раз подтверждается. Вот и все, что можно сказать», — указал он.

Ранее Федеральная служба безопасности опубликовала кадры того, как его работники извлекают из тайника поддельные паспорта, сделанные для покушавшихся на митрополита Тихона. Один из задержанных уже дал показания. Он говорит, что его семье угрожали, поэтому он и взялся за подготовку покушения.