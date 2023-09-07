Песков: журналистов из недружественных стран не пустят на ВЭФ

Они не получат аккредитацию еще на стадии подготовки данного мероприятия.

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что представители из масс-медиа тех государств, которые признаны недружественными России, не будут допускаться на Восточный экономический форум.

«Журналистов из недружественных стран так же, как и на Петербургском международном экономическом форуме, не аккредитовывали в этом году», - заявил Дмитрий Песков.

ВЭФ пройдет уже на следующей неделе во Владивостоке. Песков ранее уже предупреждал, что РФ готова допускать журналистов с Запада ко всем мероприятиям на территории страны, но она требует взаимности от других стран. К российской прессе за рубежом также должны относиться уважительно.