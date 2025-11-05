Песни, фотозоны и народные костюмы: как Котельники отметили День народного единства

В Котельниках прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства. Одним из главных событий стал областной открытый фестиваль-конкурс «Играй, гармонь, в Котельниках!», организованный при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

В этом году в фестивале приняли участие 603 человека из 21 муниципального образования. Конкурсанты исполняли русские песни и музыкальные произведения на гармони. Для зрителей была подготовлена выставка народных костюмов и фотозоны. Праздник объединил поколения и подчеркнул богатство культурного наследия России.

Работу участников оценивало жюри под председательством Заслуженной артистки России Елены Кутузовой, профессора Российской народной академии наук и художественного руководителя хора русской песни «Симонова слобода». В состав экспертной комиссии вошли председатель РАМ им. Гнесиных Алексей Сысоев, солистка Московской областной филармонии Елизавета Антонова, доцент кафедры народно-певческого искусства МГИК Галина Красовская и заслуженный артист РФ Павел Зайцев.

Каждый участник фестиваля получил диплом за участие и вклад в сохранение народных традиций. Праздничное настроение продолжилось выступлениями художественных коллективов Котельников в рамках всероссийской акции «Матушка Земля».