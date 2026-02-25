Песни, хороводы и блины: пенсионеры Каширы с размахом отметили Масленицу

Участники проекта «Активное долголетие» в Кашире отпраздновали Масленицу. Праздник прошел с народным размахом — с песнями, хороводами и традиционными угощениями.

Творческую программу подготовил вокальный коллектив «Журавушка». Со сцены звучали народные песни и частушки, гости водили хороводы и поддерживали артистов аплодисментами.

Не обошлось и без главного символа Масленицы — блинов. Участники угощались ароматным чаем и свежей выпечкой.

Проект «Активное долголетие» открыт для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Узнать подробности и записаться на занятия в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147 или на сайте dolgoletie.mosreg.ru/activities.