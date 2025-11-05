Песни и творческие номера: как жители Больших Дворов отметили День народного единства
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
В поселке Большие Дворы Павлово-Посадского округа отметили День народного единства праздничным концертом в Доме культуры «Большедворский».
На сцене выступили местные творческие коллективы и сольные исполнители, среди них вокальные группы «Мастерская Алисы», «Созвездие» и «Ностальгия».
Руководитель Дома культуры Ольга Титова подчеркнула, что этот день символизирует единство, богатую историю и культуру России, а поддержка зрителей делает такие праздники особенно теплыми и душевными.
«Этот день – не просто дата в календаре, это символ нашей общей истории, нашей богатой культуры и той нерушимой связи, которая объединяет все народы России», — добавила она.
Подобные концерты проходят в Доме культуры регулярно, вход свободный. Актуальную афишу мероприятий можно найти в соцсетях учреждения.