Песни Вайкуле перестанут звучать на российских музыкальных радиостанциях
Фото: [©Нина Зотина/РИА Новости]
Как пишет издание «Утро.ру», певица из-за своей русофобии лишилась отчислений в авторском сообществе.
Напомним, что в июле состоялся скандальный и русофобский фестиваль Лаймы Вайкуле. Несмотря на то, что после этого уже прошел почти месяц, певице предстоит еще долго терпеть его последствия.
Одно из них – запрет на звучание ее песен на российских музыкальных радиостанциях. Конечно, пока официального документа не было, но пришло негласное распоряжение. В связи с этим многие пророчат Вайкуле забвение в России и остаток жизни в нищете. Выступать в РФ певица тоже не может, как и участвовать в шоу на телевидении.
Также стоит отметить, что 69-летней звезде грозит реальный уголовный срок из-за финансирования украинских войск, как сообщил юрист.