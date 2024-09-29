Песня на русском языке вдрызг рассорила прохожих в Одессе

В Одессе местные жители подрались из-за песни на русском языке, сообщает украинское издание «Страна». Согласно опубликованной информации, на одной из городских улиц компания молодежи распевала песни. Внезапно появилась рассерженная горожанка, что в грубой форме потребовала от молодых людей перестать петь «на языке врага».

Веселой компании оказалось совершенно все равно на то, что девушку не устроил их выбор языка, и началась потасовка. При этом отмечается, что разговор гневная одесситка вела с молодыми людьми на русском языке и с применением русского мата.

«Одесситка в нецензурной форме угрожала избить молодых людей за то, что они поют песню на русском языке», — приводитсмя в публикации.

Чем всё закончилось в итоге, неизвестно. Какую именно композицию на русском языке исполняла компания горожан, не уточняется.

В Одессе периодически возникают скандалы между местными по вопросам русских песен. Так, 13 июля на одном из пляжей вспыхнул языковой скандал. Виной тому стала звучащая композиция группы «Ласковый май» с Юрой Шатуновым, что поставила одна из отдыхающих.