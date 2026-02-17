Петербург готовится к трамвайной экспансии: подписан документ о строительстве магистралей

В северной столице сделан важный шаг к расширению трамвайной сети на юге города. Группа компаний «Нацпроектстрой» и «Горэлектротранс» подписали соглашение о намерениях по строительству новых трамвайных линий общей протяженностью более 41 километра. Торжественная церемония состоялась в недавно реконструированном Трамвайном парке № 7, пишет « Фонтанка ».

Конкретные детали трассировки и то, как новые пути будут увязаны с уже запущенным проектом «Славянка», соединившим станцию метро «Купчино» с микрорайоном Славянка в Пушкинском районе, участники мероприятия не раскрыли. Тем не менее, известно, что линии планируется проложить вдоль Софийской улицы, Волхонского шоссе, Южной Широтной магистрали, а также к городу-спутнику «Южный».

Представители «Нацпроектстроя» заявили о готовности передать эксплуатацию и обслуживание новых объектов городскому «Горэлектротрансу». В свою очередь, временно исполняющий обязанности директора ГЭТ Константин Шостак сообщил, что предприятие готово к участию в крупных проектах и готово делиться накопленным опытом.