Обошлось без пришельцев: инженер заявил, что знает, как построены пирамиды Египта

История строительства Великой пирамиды в Египте может получить неожиданное объяснение: исследователь заявил, что гигантское сооружение могли возводить с помощью скрытого спирального пандуса внутри конструкции, пишет Daily Mail. Новая работа предлагает версию, которая, по мнению автора, лучше объясняет и темпы строительства, и загадочные пустоты, найденные внутри пирамиды.

Речь идет о пирамиде Хеопса, сложенной примерно из 2,3 млн каменных блоков весом до 15 тонн. Исследователь и инженер в области вычислительной техники Висенте Луис Росель Роиг предположил, что рабочие поднимали камни по наклонному пути вдоль краев сооружения, а затем эти участки постепенно закрывались новыми слоями.

Согласно расчетам, блоки могли укладывать каждые четыре-шесть минут. «Это позволяет уложиться в историческое окно в 20-27 лет», — отметил исследователь.

Кроме того, модель совпала с уже обнаруженными внутренними пустотами. «Они могут быть не случайными полостями, а частью строительной системы», — говорится в работе.

Если археологи в действительности найдут следы такого пандуса и теория подтвердится, то представления о том, как строили один из главных символов древнего мира, придется пересмотреть.