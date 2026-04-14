В Ленинском стартовало заселение первых очередей ЖК «Новое Видное»

В жилом комплексе «Новое Видное» Ленинского округа Группа «Самолет» открыла заселение пяти корпусов первой и второй очередей строительства, в трех корпусах высотой от 10 до 17 этажей и двух 16-этажных башнях разместили более чем 1,7 тыс. квартир. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Пятая часть собственников уже получили ключи от своих квартир и отметили новоселье. Для их хранения предусмотрены специальные помещения, дополнительно жители могут воспользоваться индивидуальными кладовыми на подземном уровне. В холлах оборудованы места для отдыха и установлена система видеонаблюдения.

Во дворах для жителей обустроили игровые площадки для детей разных возрастов, зоны для спокойного отдыха, площадки для пикника и не только. На первых этажах домов откроют кафе, аптеки, салоны красоты и пункты выдачи заказов. В составе ЖК запланированы семь детских садов, четыре школы, поликлиника, ФОК и ТЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.