Апрельское небо зажжется: комета PanSTARRS, парад планет и метеорный поток Лириды

Апрель 2026 года подарит россиянам настоящее небесное шоу, сообщил tagilcity.ru. В программе — редкие кометы, яркие планеты, выстраивающиеся в одну линию, и один из старейших метеорных потоков. Редакция TagilCity.ru собрала простой гид по самым зрелищным событиям месяца, а также подсказал, где удобнее всего наблюдать за звездами.

По информации издания, главное событие апреля — комета PanSTARRS (C/2025 R3). Это редкая гостья, которая возвращается к Солнцу раз в несколько сотен лет. Пик ее яркости придется на середину месяца.

По прогнозам астрономов, блеск кометы может достичь 3-й звездной величины — это значит, что разглядеть ее удастся даже невооруженным глазом. В бинокль же картина будет еще детальнее. Лучшее время для наблюдений — с середины апреля до конца месяца, в утренние часы, примерно с 4 утра и до рассвета. К 20-му числу комета приблизится к Солнцу, и найти ее на безоблачном небе станет совсем просто.

По данным издания, с 19 по 20 апреля на предрассветном небе произойдет еще одно красивое явление. Красный Марс, бледно-желтый Сатурн и яркий Меркурий окажутся практически на одной линии. При ясной погоде это зрелище будет доступно без бинокля и телескопа. Хотя такое явление нельзя назвать редким, оно достаточно красиво, чтобы потратить на созерцание пару часов.

По информации издания, в ночь с 22 на 23 апреля Земля пройдет через пылевой шлейф хвоста кометы Тэтчер (C/1861 G1). В результате нас ждет метеорный поток Лириды — один из старейших наблюдаемых потоков. Первые упоминания о нем были записаны еще в 687 году до нашей эры.

По мнению экспертов, пик активности придется на 22 апреля после 23:00 по московскому времени. Ожидается до 18 быстрых и ярких метеоров в час. Наблюдать лучше на затемненном участке неба, вдали от городских огней. Радиант потока (точка, откуда, как кажется, вылетают метеоры) находится в созвездии Лиры.

По данным издания, 23 апреля Луна пройдет рядом с газовым гигантом Юпитером, создав красивую пару. Но самое интересное — даже в обычный бинокль рядом с Юпитером можно разглядеть четыре его крупнейших спутника: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто.

Завершит апрель еще одна встреча: почти полная Луна и ярчайшая звезда созвездия Девы — Спика. 30 апреля они окажутся по соседству, создав красивый контраст. Это зрелище станет идеальным финалом насыщенного астрономического месяца.

