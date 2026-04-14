В Одинцовском стартовала сборка блоков пролета на пешеходном переходе у ЖК «Рублевский»
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В Одинцовском округе продолжается строительство надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе ЖК «Рублевский», стройготовность объекта достигла 25% – специалисты ведут укрупнительную сборку блоков пролетного строения. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На строительной площадке работают 10 рабочих и две единицы техники. Закончить строительство планируется до конца этого года», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
По его словам, вскоре рабочие приступят к монтажу конструкций в проектное положение. Переход позволит обеспечить пешеходную связанность жилых кварталов в Одинцово. В результате безопасно переходить через железную дорогу смогут более 14 тыс. жителей близлежащих районов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.