Петербургская школьница попала в больницу после отравления вином и укуса крысы

Стало известно, что молодая девушка из Санкт-Петербурга уехала на скорой после проведенной ночи у бассейна. Информацию из источника в правоохранительных органах передают «Невские новости»

Школьница проводила время в городском бассейне вместе с группой своих друзей. В ночь с воскресенья на понедельник она выпила бутылку красного вина. А примерно в пять утра домашняя крыса укусила девушку за палец. Веселая вечеринка закончилась довольно печальным концом.

Скорая доставила подростка в одну из городских детских больниц. Врачи поставили диагноз «отравление этанолом», а также обнаружили на теле школьницы рваную рану пальца и аллергическую сыпь. Состояние пациентки оценивается как средняя степень тяжести.