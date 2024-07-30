Петербургская школьница стала жертвой домогательств соседа по коммуналке

В Петербурге произошел инцидент с участием несовершеннолетней. Как рассказали в пресс-службе УМВД региона, к 14-летней школьнице приставал сосед по коммунальной квартире, расположенной в одном из домов по Лиговскому проспекту.

Испуганная девочка незамедлительно обратилась в полицию, после чего стражи порядка оперативно задержали 22-летнего мигранта. В отношении иностранца было возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование данного инцидента продолжается.

Ранее сообщалось о том, как мужчина оплодотворил школьницу в Нижегородской области. Согласно данным источника, отцом ребенка стал ранее осужденный 24-летний местный житель.