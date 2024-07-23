В Нижегородской области осужденный мужчина оплодотворил школьницу

В нижегородском городе Ветлуга школьница забеременела от мужчины, ранее судимого за половую связь с несовершеннолетней. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на местный закрытый канал.

Школьница в Ветлуге на пятом месяце беременности обратилась к сотруднику ПДН. Она рассказала о связи с 24-летним местным жителем, назвав его отцом будущего ребенка. Речи об изнасиловании не шло: роман развивался на добровольной основе. Пара пыталась строить отношения с прошлого лета.

Однако при изучении биографии парня стало понятно, что лишь недавно у него были проблемы с законом. В 2023 году он уже попадался на интиме с несовершеннолетней девочкой. Его осудили и наказали исправительными работами на 360 часов. Очевидно, что опыт донжуана ничему не научил, раз он повторил ошибку.

Стражи порядка побеседовали с парнем. Он дал признательные показания, разбирательства продолжаются.

Ранее сообщалось, что в ямальском городе мать наказала сына, изнасиловав продолговатым предметом. Она стояла на учете полиции.