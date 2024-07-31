Петербургские генералы МВД отрицают вину в получении огромных взяток

Сообщается, что Ивана Абакумова, Сергея Умнова и Алексея Семенова задержали и арестовали еще в июле 2022 года. Их подозревают в получении взяток, общая сумма которых достигает 64 млн 650 тысяч рублей.

Согласно информации, которой поделились в РИА Новости, генералы петербургского ГУМВД подозреваются в использовании своего служебного положения для получения незаконных денежных вознаграждений (взяток).

Изначально всем троим предъявили обвинение по 285 ст. Уголовного кодекса РФ (злоупотребление должностными полномочиями), но впоследствии статью переквалифицировали на часть 6 290 ст. УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Несмотря на серьезность обвинений, генералы не признались в совершении коррупционных преступлений. В зале суда бывший помощник главы Министерства Внутренних дел России генерал-лейтенант Сергей Умнов заявил, что не считает себя виновным. Обвинение, по его словам, выдвинуто не конкретно.

Ранее в Махачкале был задержан начальник полиции порта по подозрению во взятках. Также при обыске в его кабинете обнаружили наркотические вещества.