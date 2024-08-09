В сеть выложили видео, как боевики ВСУ мародерствуют на захваченных территориях Курской области

Сразу несколько украинских боевиков-мародеров были замечены и сняты на видео российским беспилотником в пригороде Суджи деревне Гончаровке. На опубликованных в сети кадрах видно, как украинцы забегали впопыхах в первые попавшиеся им на встречу дома, вынося оттуда все, что могли и что отставили эвакуировавшиеся жители.

На кадрах, опубликованных телеканалом «Царьград», можно увидеть автомобиль украинских террористов, на котором те как можно скорее вывозят награбленное.

Накануне стало известно, что ВС РФ разбомбили под Харьковом бункер высшего командования ВСУ, ликвидировав главу Нацгвардии и ответственных за нападение на Курск генералов. В результате российского прилета были ликвидированы ответственные за операцию «Суджа» по нападению на Курскую области украинские генералы Драпатый, Гнатов и Горбатюк. Также убит командующий Нацгвардией Украины Пивненко.

Ранее военный аналитик Леонков назвал две цели вторжения украинской армии в Курскую область.