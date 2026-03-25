Петербургские силовики спасли юную балерину, бродившую по городу в поисках вкусняшек

Сотрудники Росгвардии помогли вернуться домой 11-летней петербурженке, которая поздней ночью в одиночку отправилась в магазин, чтобы купить себе сладости, сообщает пресс-служба ведомства.

Наряд вневедомственной охраны прибыл к круглосуточному супермаркету после двух часов ночи. Как оказалось, сотрудники воспользовались тревожной кнопкой, поскольку волновались за безопасность девочки.

«Приняли решение отвезти ребенка в 78-й отдел полиции, чтобы вызвать туда ее родителей. По дороге школьница рассказала, что занимается балетом, из-за чего ей запретили есть сладкое. Дождавшись, когда мама уснет, она взяла ее банковскую карту, а затем отправилась на поиски сладостей», — добавили в пресс-службе.

Девочку передали полицейским, о чем сообщили ее матери. Женщина, для которой эти известия стали шоком, сразу же приехала в отдел, где ей передали дочку вместе с купленными сладостями.

