Петербургский студент обратился к Путину в образе его виртуального двойника

К президенту России обратился с вопросом анонимный студент из Санкт-Петербурга. На смоделированном видео последовало обращение «Путина» к Путину.

«Вы выглядите, как я, и говорите, как я. Но все же говорить своим голосом буду только я», – сказал президент.

Также к нему обратилась 8-летняя Арина, которая выразила опасение, что вскоре роботы могут заменить ее саму, ее родителей, ее бабушку и дедушку. Путин заверил девочку, что бабушку никто не заменит.

«Предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, значит нужно его по возможности возглавить, а чем это закончится, никто не знает», – заявил Путин.

По его словам, лидеры направления начнут договариваться о правилах в области ИИ, когда осознают реальные угрозы. Он сравнил это с ситуацией, когда возникло ядерное оружие.