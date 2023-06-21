Петербургскому мюзиклу запретили использовать песню «Звезда по имени Солнце»

«Алмазной колеснице» отныне нельзя использовать композицию, принадлежащую музыкальной группе «Кино». Нарушители авторских прав должны выплатить более 1 млн рублей компенсации, о чем сообщают «Невские новости»

Постановка этого спектакля основана на одноименном романе Бориса Акунина, русского писателя. Об этом заявила пресс-служба местного Арбитражного суда.

Как выяснилось, создатели данного представления нарушили авторские права. Они принадлежат группе «Кино», но та не давала разрешение на использование композиции.

Однако она была включена в мюзикл и звучала в нем начиная с 2020 года. Создатели объяснили это тем, что ее включение было обязательным по выдвинутым условиям Акунина, когда тот выдавал разрешение на постановку его романа.