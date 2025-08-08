Петербурженка выиграла 72 млн руб. в лотерею с помощью аффирмаций

Жительница Санкт-Петербурга стала победительницей лотереи «Спортлото "6 из 45"», выиграв 72,2 млн руб. благодаря аффирмациям. Об этом РИА Новости сообщили в крупнейшем распространителе гослотерей в России «Столото».

Женщина уверена, что свой выигрыш она привлекла с помощью специальных позитивных утверждений, которые она несколько дней подряд повторяла про себя.

Петербурженка рассказала, что изменила свой взгляд на лотерею, решив, что это не она должна выбирать числа, а удача сама найдет ее. Она слушала аффирмации на привлечение денег и была абсолютно уверена, что выиграет.

Когда ей позвонили из лотерейного центра и сообщили о победе, она сначала не поверила, но потом осознала, что ее мечта сбылась.

Теперь перед женщиной стоит приятная задача — распорядиться выигрышем. В ее планы уже входит покупка земельного участка и строительство загородного дома, капитальный ремонт в квартире, отдых на море и обновление автомобиля. Кроме того, она мечтает открыть собственный салон лазерной эпиляции, чтобы начать свое дело.

