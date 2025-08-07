Жительницу Петербурга отправили под домашний арест за поджог знакомой

Жительницу Санкт-Петербурга отправили под домашний арест за поджог знакомой. Конфликт на почве ревности закончился тем, что женщина облила пострадавшую горючей жидкостью и подожгла. Об этом сообщает ТАСС.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения для Марины Рыбалко, обвиняемой в покушении на убийство. Вместо заключения под стражу ее отправили под домашний арест до 6 октября.

Конфликт произошел вечером 5 августа в поселке Парголово. По версии следствия, Рыбалко находилась в автомобиле Chery Tiggo 7 Pro Max вместе со знакомой. На почве ревности к мужу она облила женщину горючей жидкостью и подожгла.

Пострадавшую с ожогами первой и второй степени доставили в больницу в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию.

Суд отказался сажать обвиняемую в СИЗО, посчитав домашний арест достаточной мерой. Дело расследуется по статье о покушении на убийство.

