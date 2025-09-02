Мужчина остался без любимого аромата и засудил магазин

Житель Санкт-Петербурга, не получивший заказанный парфюмерный набор, добился через суд компенсации от магазина. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

По данным из источника, мужчина приобрел подарочный набор косметики и парфюмерии через интернет-магазин, но заказ не был доставлен. В статусе значилось, что товар недоступен. Претензию покупателя магазин оставил без ответа, после чего он обратился в суд, требуя 250 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, а также штраф и пени. Магазин вернул деньги за товар, которого, как выяснилось, не было в наличии с 2014 года.

Суд отказал во взыскании неустойки, но частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда и признал, что магазин нарушил права потребителя, не сообщив вовремя об отсутствии товара. В итоге магазин обязан выплатить истцу 2 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и 1 тыс. руб. штрафа.

