Петербуржец предстанет перед судом за попытку перейти границу

Согласно информации, опубликованной пресс-службой Калининградского областного суда 10 октября, 16-летний житель Санкт-Петербурга будет судим за то, что пытался незаконно пересечь государственную границу. Целью юного петербуржца было получение политического убежища в одной из стран Европейского союза.

Следствие установило, что 20 августа вечером подросток прибыл в Калининград, планируя оттуда нелегально проникнуть в страны ЕС. Причины, побудившие его к бегству из России, не разглашаются. Несколько дней юноша потратил на поиски оптимального места для осуществления своего замысла.

24 августа, добравшись до поселка Севское, он пешком двинулся в направлении границы. Преодолев инженерные сооружения и переплыв реку Лава, подросток сумел оказаться на территории Польши. Однако, всего в двадцати метрах от пограничного столба, он был задержан сотрудниками польской Пограничной стражи и впоследствии передан российским властям.

Правдинский районный суд рассмотрит уголовное дело о незаконном пересечении границы. В случае признания вины, юноше грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

