Петербуржца расстреляли на глазах у семьи из-за нелепой опечатки

Обычная ошибка при онлайн-переводе обернулась в Санкт-Петербурге настоящей трагедией. Мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета на глазах у детей. Об этом также сообщает Life.ru , ссылаясь на телеграм-канал SHOT.

Сообщается, что 34-летний Артем по невнимательности перевел деньги для покупки автозапчастей на чужой номер. Попытки договориться с женщиной, получившей средства, ни к чему не привели — она отказалась возвращать платеж, заподозрив мошенничество.

Тогда петербуржец лично отправился по адресу предполагаемой получательницы. Во время разговора на пороге квартиры возник конфликт с ее 38-летним мужем Дмитрием. Словесная перепалка быстро переросла в физическое противостояние.

Не сумев сдержать эмоций, Артем воспользовался травматическим пистолетом МР 79-9ТМ и произвел несколько выстрелов в Дмитрия. Все произошло при его малолетних детях. Пострадавший в критическом состоянии был доставлен в реанимацию.

Стрелка задержали. При обыске обнаружили, что на нем числится не только травматическое оружие, но и гладкоствольное ружье. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

