Петербуржцы вынуждены искать новую работу после закрытия одной из станций метро

Из-за недостаточного информирования населения многие жители города столкнулись с тем, что не могут добраться до своего места работы. Одним пришлось увеличить время езды, а другие рассматривают новые вакансии. Об этом пишут «Невские новости»

Стало известно, что станция метро «Пионерская» закрыта на ремонт до конца лета текущего года. Горожане негодуют не только из-за возникших трудностей с перемещением, но и из-за того, что их не предупредили. В связи с этим многие жители Питера все-таки пытались попасть в вестибюль.

А общественный транспорт переполнен, как сообщают пользователи соцсетей. Более того, теперь чтоб добраться до работы, некоторым приходится сменить не один вид перемещения по городу, что занимает гораздо больше времени.